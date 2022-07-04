Скончался поляк Купцевич - бронзовый призёр ЧМ-1982

Горе в польском футболе - в Гданьске в возрасте 66 лет ушёл из жизни польский полузащитник Януш Купцевич, бронзовый призер чемпионата мира 1982 года в Испании. Тогда поляки вышли в полуфинал, где уступили будущим победителям итальянцам, но в матче за третье место обыграли французов со счетом 3:2, причем именно Купцевич забил решающий гол.

Печальным известием поделился его тогдашний партнер по польской сборной - знаменитый Збигнев Бонек, выступавший в составе «Ювентуса». Сам Купцевич выступал в основном в польских клубах, но успел попробовать себя также во французском «Сент-Этьене», греческой «Лариссе» и турецком «Аданаспоре».