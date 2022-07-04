Орлов об оформлении Fan ID: «Пока не решил»

Известный российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о введении системы Fan ID и о своем участии в оформлении паспорта болельщика.

«Буду ли я оформлять Fan ID? Пока я еще не решил, даже не знаю. Эта идея не способствует популярности футбола. Это препятствие для людей, которые просто станут меньше ходить на футбол. Из-за этого случится удар по бюджетам клубом. В общем, я пока не решил. Думаю», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

С четвертого июля в России начался прием документов для оформления паспорта болельщика. Удостоверение должны иметь все: футболисты, тренеры, болельщики, журналисты и персонал. В противном случае им не удастся попасть на стадион.