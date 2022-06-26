Экс-тренер «Спартака» может возглавить египетский клуб

Бывший наставник московского «Спартака» Руй Витория может в ближайшее время возглавить египетский «Аль-Ахли».
По информации инсайдера Нуху Адамса, португальский специалист близок к тому, чтобы подписать соглашение с египетским клубом «Аль-Ахли». Команда предлагает бывшему наставнику «красно-белых» соглашение с зарплатой в 217 тысяч евро в месяц. Напомним, что из «Спартака» Витория был уволен в декабре прошлого года.
Стоит отметить, что «Аль-Ахли» является самым титулованным клубом Африки. Команда 42 раза выигрывала чемпионат Египта, 37 раз побеждала в национальном кубке и десять раз выигрывали африканскую Лигу чемпионов.
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