Экс-тренер «Спартака» может возглавить египетский клуб

Бывший наставник московского «Спартака» Руй Витория может в ближайшее время возглавить египетский «Аль-Ахли».

По информации инсайдера Нуху Адамса, португальский специалист близок к тому, чтобы подписать соглашение с египетским клубом «Аль-Ахли». Команда предлагает бывшему наставнику «красно-белых» соглашение с зарплатой в 217 тысяч евро в месяц. Напомним, что из «Спартака» Витория был уволен в декабре прошлого года.

Стоит отметить, что «Аль-Ахли» является самым титулованным клубом Африки. Команда 42 раза выигрывала чемпионат Египта, 37 раз побеждала в национальном кубке и десять раз выигрывали африканскую Лигу чемпионов.