Стало известно, почему Хамес отказал бразильскому клубу

Полузащитник катарского «Аль-Райян» Хамес Родригес не планирует выступать в Бразилии.

30-летний колумбиец надеется этим летом сменить клуб, но не принял предложение, поступившее от бразильского «Ботафого». Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, такое решение связано с тем, что Хамес хочет продолжить карьеру в Европе. В настоящий момент, впрочем, никаких конкретных предложений от европейских клубов у атакующего хавбека нет.

Хамес Родригес выступает за «Аль-Райян» с сентября 2021 года. На его счету пять голов и семь голевых передач в 15 матчах за катарский коллектив во всех турнирах.