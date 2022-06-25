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Стало известно, почему Хамес отказал бразильскому клубу

25 Июня 2022 • 20:08 Комментировать

Полузащитник катарского «Аль-Райян» Хамес Родригес не планирует выступать в Бразилии.

30-летний колумбиец надеется этим летом сменить клуб, но не принял предложение, поступившее от бразильского «Ботафого». Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, такое решение связано с тем, что Хамес хочет продолжить карьеру в Европе. В настоящий момент, впрочем, никаких конкретных предложений от европейских клубов у атакующего хавбека нет.

Хамес Родригес выступает за «Аль-Райян» с сентября 2021 года. На его счету пять голов и семь голевых передач в 15 матчах за катарский коллектив во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ботафого Хамес Родригес Аль-Райян
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