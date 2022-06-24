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Российский тренер Чернышов подписал новый контракт с индийским клубом

24 Июня 2022 • 10:04 Комментировать (1)

Бывший наставник московского «Спартака» Андрей Чернышов подписал новое однолетнее соглашение с индийской командой «Мохаммедан».

Об этом российский специалист сообщил в своих социальных сетях. Чернышов отметил, что переговоры по новому контракту шли хорошо и практически никаких разногласий с руководством команды не было. Тренер добавил, что в следующем сезоне перед «Мохаммеданом» ставятся самые высокие задачи.

Напомним, что под руководством Чернышова индийская команда одержала победу в Калькуттской футбольной лиге. «Мохаммедан» выиграл лигу впервые за 40 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Чернышов Чемпионат Индии Мохаммедан
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