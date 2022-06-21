Экс-президент «Спартака»: Сложно сказать, почему Бердыев оказался не востребован в России

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу решения тренера Кубрана Бердыева перебраться в иранский чемпионат.

Червиченко сказал «Чемпионату», что ему сложно ответить на вопрос, почему Бердыев оказался не востребован у нас в России. Экс-президент «красно-белых» отметил, что Бердыев по своей натуре очень тяжёлый человек, с которым не так уж и просто сработаться.

«Я больше удивлён тому, как Бердыев добрался до Ирана. Разве что Азмун сделал ему какую-то протекцию», - добавил Червиченко.

Напомним, что Курбан Бердыев недавно стал новым главным тренером иранской команды «Трактор».