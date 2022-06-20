Вооруженные боевики захватили в заложники бывшего руководителя нигерийской федерации футбола

Африка остается весьма криминальным местом, в частности - Нигерия, где уже давно действуют несколько десятков различных группировок, в том числе и самая известная из них, «Боко Харам».

В субботу неизвестные люди напали и выкрали троих человек на дороге между Абужей и Баучи, а среди них оказался и Ахмед Сани Торо - бывший руководитель Федерации футбола Нигерии, работавший на этой должности с 1993 по 1999 год. В тот период нигерийцы впервые вышли на чемпионат мира и даже дошли до 1/8 финала, а затем еще и выграли Олимпийские игры в Атланте.

Похитители связались с семьей Торо, подтвердив факт нападения, и потребовали выкуп, размер которого совершенно неадекватен доходам семьи, уточняет BBC Sport. Пока что ситуация не разрешилась.