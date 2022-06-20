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Стало известен клуб, где может продолжить карьеру 36-летний Фалькао

20 Июня 2022 • 17:46 Комментировать

36-летний нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао может стать игроком мексиканской команды «Толука», сообщает Ole.

По информации источника, агенты футболиста уже начали переговоры с руководством клуба. В прошлом сезоне Фалькао выступал в испанском «Райо Вальекано», за который сыграл 28 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей.  Позже стало известно, что команда активирует опцию продления контракта возрастного игрока.    

За свою карьеру Фалько успел поиграть в «Порту», «Атлетико», «Монако», «Челси» и «Галатасарае». Его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Толука Радамель Фалькао
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