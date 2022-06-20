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«Антверпен» может подписать двух игроков сборной Бельгии

20 Июня 2022 • 07:44 Комментировать

Боссы клуба «Антверпен» хотят этим летом подписать двух футболистов бельгийской сборной.

По информации Het Laatste Nieuws, представители бельгийской команды хотели бы подписать контракты с 33-летним форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом и 33-летним защитником «Аль-Духаиля» Тоби Алдервейрелдом. Оба футболиста в своё время уже выступали в Бельгии. Мертенс играл за «Андерлехт» и «Гент», а защитник выступал за «Беерсхот».

Напомним, что в прошедшем сезоне «Антверпен» под руководством Бриана Приске занял четвёртую строчку в бельгийском чемпионате. Клуб также выступал на групповом этапе Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Дрис Мертенс Антверпен Тоби Алдервейрельд
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