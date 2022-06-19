В США состоялся матч звёзд футбола между командами Рональдиньо и Роберто Карлосом

В ночь с 18 на 19 июня состоялся матч, в котором между собой играли команды Роналдиньо и Роберто Карлоса. Команда второго победила своих соперников со счётом 12:10.

Главным лицом вечера стал Роналдиньо, который отдавал голевые передачи в своём стиле [не глядя на адресата], он отметился голами и танцем с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором.

За команду Роналдиньо играли: Рене Игита, Алдаир, Рафаэль Маркес, Диего Лугано, Роналдиньо, Пауло Дибала, Поль Погба, Блез Матюиди, Рау Алехандро, Винисиус Жуниор, Патрик Клюйверт.

В команде Роберто Карлоса играли в большинстве своём ветераны мирового футбола: Миммо Конте, Роберто Карлос, Маркос Кафу, Эдер Милитао, Артуро Видаль, Карлос Вальдеррама, Ривалдо, Альфонсо Дэвис, Радамель Фалькао, Луиш Нани, Давид Трезеге.