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В США состоялся матч звёзд футбола между командами Рональдиньо и Роберто Карлосом

19 Июня 2022 • 17:27 Комментировать

В ночь с 18 на 19 июня состоялся матч, в котором между собой играли команды Роналдиньо и Роберто Карлоса. Команда второго победила своих соперников со счётом 12:10.

Главным лицом вечера стал Роналдиньо, который отдавал голевые передачи в своём стиле [не глядя на адресата], он отметился голами и танцем с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором.

За команду Роналдиньо играли: Рене Игита, Алдаир, Рафаэль Маркес, Диего Лугано, Роналдиньо, Пауло Дибала, Поль Погба, Блез Матюиди, Рау Алехандро, Винисиус Жуниор, Патрик Клюйверт.

В команде Роберто Карлоса играли в большинстве своём ветераны мирового футбола: Миммо Конте, Роберто Карлос, Маркос Кафу, Эдер Милитао, Артуро Видаль, Карлос Вальдеррама, Ривалдо, Альфонсо Дэвис, Радамель Фалькао, Луиш Нани, Давид Трезеге.


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Роналдиньо Роберто Карлос
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