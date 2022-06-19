Экс-форвард «Тоттенхэма» перешёл в бельгийский «Антверпен»

Голландский нападающий Винсент Янссен, известный по выступлениям за «Тоттенхэм», продолжит карьеру в бельгийском чемпионате.

28-летний голландский футболист официально подписал соглашение с клубом «Антверпен». Об этом сообщает пресс-служа бельгийской команды. 28-летний голландский футболист подписал контракт до лета 2026 года. Последним клубом Янссена был мексиканский «Монтеррей». Голландец также выступал за «Фенербахче», «АЗ» и «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне Винсент Янссен провёл в мексиканском чемпионате 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал один ассист.