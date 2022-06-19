Экс-форвард «Тоттенхэма» перешёл в бельгийский «Антверпен»

Голландский нападающий Винсент Янссен, известный по выступлениям за «Тоттенхэм», продолжит карьеру в бельгийском чемпионате.
28-летний голландский футболист официально подписал соглашение с клубом «Антверпен». Об этом сообщает пресс-служа бельгийской команды. 28-летний голландский футболист подписал контракт до лета 2026 года. Последним клубом Янссена был мексиканский «Монтеррей». Голландец также выступал за «Фенербахче», «АЗ» и «Тоттенхэм».
В прошедшем сезоне Винсент Янссен провёл в мексиканском чемпионате 14 матчей, в которых забил два мяча и сделал один ассист.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Куба (до 20 лет)
|
1:0
|
Канада (до 20 лет)
|
|
окончен
|
Гондурас (до 20 лет)
|
3:0
|
Антигуа и Барбуда (до 20 лет)
|
|
19.06 08:00
|
Норт Стар
|
...
|
Вирджиния Юнайтед
|
1.35
5.50
6.50
|
19.06 09:30
|
Мэджик Юнайтед
|
...
|
Холланд Парк Хоукс
|
|
19.06 18:00
|
Ирландия (жен)
|
...
|
Филиппины (жен)
|
|
19.06 20:15
|
Люксембург (жен)
|
...
|
Cape Verde W
|
|
19.06 21:00
|
Сантос Ика
|
...
|
Депортиво Ллакуабамба
|
2.60
3.40
2.50
|
19.06 23:00
|
Альянса Универсидад
|
...
|
Куско ФК
|
3.05
3.20
2.29
|
19.06 23:00
|
Сальвадор (до 20 лет)
|
...
|
Гватемала (до 20 лет)
|
|
19.06 23:30
|
Унион Уараль
|
...
|
Спорт Шавелинес Хуниорс
|
|
19.06 23:30
|
Хуан Аурих
|
...
|
Alfonso Ugarte de Puno
|
3.50
3.50
1.96
|
20.06 01:00
|
Гаити (до 20 лет)
|
...
|
Тринидад и Тобаго (до 20 лет)
|
|
20.06 03:30
|
Панама (до 20 лет)
|
...
|
Аруба (до 20 лет)
|
|
20.06 05:30
|
Мексика (до 20 лет)
|
...
|
Suriname U20
|