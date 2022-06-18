Вранчич пояснил, почему разменял чемпионат Англии на возвращение в Хорватию

Чемпионат Хорватии нельзя назвать престижным, несмотря на то, что сборная этой страны считается одной из лучших в Европе. Тем не менее, полузащитник «Сток Сити» Марио Вранчич предпочел вернуться домой, в «Риеку», вместо продолжения выступлений за «Сток Сити».

Вранчич пояснил, что вернулся в Хорватию для того, чтобы помочь своему клубу выиграть принципиальное дерби с «Хайдуком» из Сплита.

- Я счастлив, мне не терпится приступить к работе в клубе. Это новый вызов для меня. Я пять лет провел в Англии, но решил вернуться, так как слышал, что у нас есть такой конкурент, как «Хайдук», и его обязательно нужно бить - цитирует Вранчича пресс-служба «Риеки».