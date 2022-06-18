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В Грузии вратарь бросил стеклянную бутылку в голову соперника видео

18 Июня 2022 • 16:45 Комментировать

Неприятный инцидент случился в матче низшей лиги грузинского чемпионата. В какой-то момент футболисты обеих команд начали выяснять отношения прямо на поле. Вялая стычка переросла в приличную потасовку после того, как голкипер «Глдани» бросил стеклянной бутылкой по игроку соперника, Сандро Хачидзе. 17-летнего пострадавшего увезли на карете скорой помощи, в больнице ему поставили диагноз «черепно-мозговая травма».

Судя по всему, бутылка попала на поле по инициативе одного из болельщиков. Не исключено, что вратарь хотел ее просто выбросить за пределы поля и случайно попал по сопернику.

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