Неприятный инцидент случился в матче низшей лиги грузинского чемпионата. В какой-то момент футболисты обеих команд начали выяснять отношения прямо на поле. Вялая стычка переросла в приличную потасовку после того, как голкипер «Глдани» бросил стеклянной бутылкой по игроку соперника, Сандро Хачидзе. 17-летнего пострадавшего увезли на карете скорой помощи, в больнице ему поставили диагноз «черепно-мозговая травма».

Судя по всему, бутылка попала на поле по инициативе одного из болельщиков. Не исключено, что вратарь хотел ее просто выбросить за пределы поля и случайно попал по сопернику.