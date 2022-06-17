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Бывший голкипер сборной Парагвая намерен стать президентом страны

17 Июня 2022 • 11:58 Комментировать

Известный парагвайский экс-голкипер Хосе Луис Чилаверт, известный болельщикам своими бомбардирскими рекордами, хочет стать президентом Парагвая.

Бывший футболист в своих социальных сетях написал о том, что он долго думал, но всё же принял решение официально выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. Чилаверт также уже представил свою предвыборную программу. Вратарь-бомбардир предлагает увеличить расходы на образование и борьбу с коррупцией. Выборы президента пройдут в 2023 году.

Напомним, что Хосе Луис Чилаверт закончил карьеру в 2005 году. За свою карьеру парагвайский голкипер забил 67 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосе Луис Чилаверт
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