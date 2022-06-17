Премьер-министр Армении поставил перед футбольной сборной цель выиграть ЧМ или ЧЕ к 2050 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил перед футбольной сборной весьма сложные задачи на ближайшие г28 лет.

По информации Arka, политик поставил перед национальной командой задачу выиграть чемпионат мира или чемпионате Европы к 2050 году. Об этом Пашинян заявил на встрече с президентом УЕФА Александером Чефериным и главой ФИФА Джанни Инфантино.

Стоит отметить, что в последнем матче Лиги наций футболисты армянской сборной крупно уступили Шотландии со счётом 1:4. Сборная Армении по футболу никогда не выходила на чемпионат мира или на чемпионат Европы.