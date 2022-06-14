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Тунис выиграл в товарищеском турнире, обыграв в финале Японию

14 Июня 2022 • 17:38 Комментировать

Сборная Туниса стала победителем Кубка Кирина - турнира, прошедшего в Японии. В финале африканская команда не оставила шансов хозяевам в Осаке, забив Японии три безответных мяча.

Все голы были забиты во втором тайме. Сперва, на 55-й минуте, счет с пенальти открыл Али Бен Рамдхан. Второй гол был забит на 76-й минуте, а точку в матче поставил вышедший на замену Иссам Джебали, который мощно пробил с 25 метров в добавленное арбитром время.

В матче за третье место Гана переиграла по пенальти со счетом 3:1 Чили, несмотря на то, что матч доигрывала вдевятером. Основное и дополнительное время матча закончились нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Японии Сборная Туниса
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15.06  19:00 Узбекистан (до 23 лет) ... Япония (до 23 лет)
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