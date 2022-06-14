Тунис выиграл в товарищеском турнире, обыграв в финале Японию

Сборная Туниса стала победителем Кубка Кирина - турнира, прошедшего в Японии. В финале африканская команда не оставила шансов хозяевам в Осаке, забив Японии три безответных мяча.

Все голы были забиты во втором тайме. Сперва, на 55-й минуте, счет с пенальти открыл Али Бен Рамдхан. Второй гол был забит на 76-й минуте, а точку в матче поставил вышедший на замену Иссам Джебали, который мощно пробил с 25 метров в добавленное арбитром время.

В матче за третье место Гана переиграла по пенальти со счетом 3:1 Чили, несмотря на то, что матч доигрывала вдевятером. Основное и дополнительное время матча закончились нулевой ничьей.