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Роналдиньо назвал тренера, с которым хотел бы поработать

14 Июня 2022 • 08:51 Комментировать

Бразильский экс-футболист Роналдиньо в разговоре с журналистами назвал тренера, под руководством которого ему бы хотелось поиграть.

Роналдиньо сказал Joe, что единственным тренером, с которым ему хотелось бы поработать, является французский специалист Зинедин Зидан. Бразилец отметил, что всегда восхищался Зиданом, когда француз был игроком, а теперь он восхищается его тренерскими талантами.

«Мне хотелось бы поиграть под его руководством», - добавил Роналдиньо.

Напомним, что Зинедин Зидан успешно работал с мадридским «Реалом». Сейчас пресса активно сватает французского специалиста в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Зинедин Зидан
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