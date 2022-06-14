Роналдиньо назвал тренера, с которым хотел бы поработать

Бразильский экс-футболист Роналдиньо в разговоре с журналистами назвал тренера, под руководством которого ему бы хотелось поиграть.

Роналдиньо сказал Joe, что единственным тренером, с которым ему хотелось бы поработать, является французский специалист Зинедин Зидан. Бразилец отметил, что всегда восхищался Зиданом, когда француз был игроком, а теперь он восхищается его тренерскими талантами.

«Мне хотелось бы поиграть под его руководством», - добавил Роналдиньо.

Напомним, что Зинедин Зидан успешно работал с мадридским «Реалом». Сейчас пресса активно сватает французского специалиста в «ПСЖ».