Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Вернидуб покинул пост главного тренера «Шерифа»

08 Июня 2022 • 11:54 Комментировать

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб принял решение покинуть пост главного тренера молдавского «Шерифа».

Как сообщает пресс-служба молдавской команды, украинский тренер принял решение покинуть «Шериф», так что соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон. Клуб из Тирасполя поблагодарил Вернидуба за работу и пожелал удачи в дальнейшей профессиональной карьере.

Напомним, что под руководством Вернидуба молдавский клуб в этом сезоне удачно выступил в еврокубках. «Шериф» обыграл мадридский «Реал», но в итоге занял третье место в группе в Лиге чемпионов, а после этого играл в плей-офф Лиги Европы.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Шериф Юрий Вернидуб
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.06  16:00 Вьетнам (до 23 лет) ... Малайзия (до 23 лет)
08.06  16:00 Южная Корея (до 23 лет) ... Таиланд (до 23 лет)
08.06  19:30 Бишофсхофен ... Аниф 2.01 3.85 3.10
08.06  20:00 Штуттгарт Киккерс ... Айнтрахт Штадталлендорф
08.06  20:30 ТВД Вельберт ... Меербуш
08.06  20:30 Монхайм ... Ратинген
08.06  21:00 Тугген ... Бюль
08.06  21:00 Баден ... Парадисо
08.06  21:30 Торрес ... Afragolese
09.06  04:00 Альянса Универсидад ... Спорт Шавелинес Хуниорс
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Июня
11:54 · Другое
Вернидуб покинул пост главного тренера «Шерифа»
06 Июня
01:44 · Другое
Бруну Алвеш объявил о завершении карьеры
30 Мая
20:01 · Другое
Месси ответил Мбаппе, который назвал Европу более развитым футбольным континентом, чем Южная Америка
18:59 · Другое
Дзаньоло отозван из сборной Италии в преддверии Финалиссимы против Аргентины
27 Мая
18:53 · Другое
В Боснии и Герцеговине фанаты избили футболистов после вылета в низшую лигу
07:53 · Другое
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав стал обладателем Кубка Дании
26 Мая
23:38 · Другое
«Хайдук» впервые за девять лет завоевал Кубок Хорватии
23:36 · Другое
Станкович привёл «Црвену Звезду» к дублю в Сербии 1
20:57 · Другое
Тевес отказался от возобновления карьеры: «Не хочу вставать рано утром и бегать»
18:05 · Другое
Ван Боммель – новый тренер «Антверпена»
01:43 · Другое
«Каталония - Ямайка... 6:0» - Делофеу и компания разгромили в товарищеском матче земляков Боба Марли
25 Мая
23:14 · Англия. Премьер-лига
Американский полузащитник перейдёт в клуб АПЛ за 33 млн евро
20:35 · Англия. Премьер-лига
Компани официально покинул «Андерлехт» ради работы в Англии
11:54 · Другое
Российский гонщик во время футбольного матча разбил очки главе «Формулы-1» 2
10:15 · Другое
Тренер кипрского «Ариса» рассказал, как фанаты праздновали выход клуба в еврокубки
Все новости
Рекомендуем