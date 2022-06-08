Вернидуб покинул пост главного тренера «Шерифа»

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб принял решение покинуть пост главного тренера молдавского «Шерифа».

Как сообщает пресс-служба молдавской команды, украинский тренер принял решение покинуть «Шериф», так что соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон. Клуб из Тирасполя поблагодарил Вернидуба за работу и пожелал удачи в дальнейшей профессиональной карьере.

Напомним, что под руководством Вернидуба молдавский клуб в этом сезоне удачно выступил в еврокубках. «Шериф» обыграл мадридский «Реал», но в итоге занял третье место в группе в Лиге чемпионов, а после этого играл в плей-офф Лиги Европы.