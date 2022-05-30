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Месси ответил Мбаппе, который назвал Европу более развитым футбольным континентом, чем Южная Америка

30 Мая 2022 • 20:01 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентина Лионель Месси отреагировал на слова своего одноклубника Килиана Мбаппе о том, что в Европе футбол лучше развит, чем в Южной Америке.

«Когда я вернулся после матчей сборных в ПСЖ» я сказал своим одноклубникам: «Вы знаете, как трудно вам было бы пройти квалификацию на чемпионат мира, если бы вам пришлось там играть?»

В той же Колумбии высота… жара, Венесуэла – то же самое. И кроме природных факторов в этих сборных собраны профессионалы, с которыми нужно сражаться. Я думаю, мы готовы играть против любого соперника», - приводит слова Месси TyC Sports.

Напомним, 1 июня сборная Италии сыграет против Аргентины в первом матче в истории, когда сойдутся победители чемпионата Европы и Южной Америки.

Матч состоится в Англии на стадионе «Уэмбли». Начало – в 21:45 мск.

 


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