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В Боснии и Герцеговине фанаты избили футболистов после вылета в низшую лигу

27 Мая 2022 • 18:53 Комментировать

Играть в футбол на Балканах опасно, играть плохо - опасно вдвойне. В этом убедились футболисты клуба «Рудар» из боснийского города Приедор (хотя, справедливости ради, следует отметить, что город находится в Республике Сербской - это непризнанное государственное образование, которое тяготеет к Белграду), которые проиграли матч с «Радником» из Биелины со счетом 2:5 и вылетели в низшую лигу.

Горячие приедорские «тифози» настолько оскорбились проигрышем, что сразу после финального свистка высыпали на поле чужого стадиона, дабы спросить со своих футболистов за произошедшее. Они попытались заставить игроков снять с себя футболки клуба - недостойны их, мол. В качестве дополнительного аргумента были использованы кулаки. Интересно, что в произошедшем «Рудар» обвинил... соперников - плохая организация матча, дескать, привела к побоищу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рудар Радник Биелина
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