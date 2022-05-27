В Боснии и Герцеговине фанаты избили футболистов после вылета в низшую лигу

Играть в футбол на Балканах опасно, играть плохо - опасно вдвойне. В этом убедились футболисты клуба «Рудар» из боснийского города Приедор (хотя, справедливости ради, следует отметить, что город находится в Республике Сербской - это непризнанное государственное образование, которое тяготеет к Белграду), которые проиграли матч с «Радником» из Биелины со счетом 2:5 и вылетели в низшую лигу.

Горячие приедорские «тифози» настолько оскорбились проигрышем, что сразу после финального свистка высыпали на поле чужого стадиона, дабы спросить со своих футболистов за произошедшее. Они попытались заставить игроков снять с себя футболки клуба - недостойны их, мол. В качестве дополнительного аргумента были использованы кулаки. Интересно, что в произошедшем «Рудар» обвинил... соперников - плохая организация матча, дескать, привела к побоищу.