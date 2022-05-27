УЕФА будет разводить команды из Беларуси и Украины

Сегодня, 27 мая, УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) сообщил о то, что будет разводить команды из Беларуси и Украины под своей эгидой.

В пресс-службе организации прокомментировали это решение. В УЕФА считают, что для сохранения безопасности, которую организация не сможет выполнить в полном размере, было принято решение разводить команды из этих стран. Исполнительный комитет УЕФА будет мониторить ситуацию для дальнейшей оценки ситуации, как юридической, так и фактической.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА разводили российские команды и украинские. С нового сезона-2022/23 российские клубы не смогут сыграть в международных соревнованиях из-за санкций.