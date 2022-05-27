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Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав стал обладателем Кубка Дании

27 Мая 2022 • 07:53 Комментировать

Опытный бразильский нападающий «Митьюлланда» Вагнер Лав, известный болельщикам по игре за московский ЦСКА, стал обладателем Кубка Дании.

Футболисты «Митьюланна» в решающем матче в серии послематчевых пенальти обыграли клуб «Оденсе» и выиграли национальный кубок. 37-летний бразилец не попал в заявку своей команды на финал, но зато весь матч провёл экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер. Бывший полузащитник казанского клуба провёл на поле все 120 минут и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

Напомним, что в этом сезоне Вагнер Лав провёл в датском чемпионате девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Вагнер Лав Митьюлланд кубок дании
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