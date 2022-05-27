Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав стал обладателем Кубка Дании

Опытный бразильский нападающий «Митьюлланда» Вагнер Лав, известный болельщикам по игре за московский ЦСКА, стал обладателем Кубка Дании.
Футболисты «Митьюланна» в решающем матче в серии послематчевых пенальти обыграли клуб «Оденсе» и выиграли национальный кубок. 37-летний бразилец не попал в заявку своей команды на финал, но зато весь матч провёл экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер. Бывший полузащитник казанского клуба провёл на поле все 120 минут и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
Напомним, что в этом сезоне Вагнер Лав провёл в датском чемпионате девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Атлас
|
2:0
|
Пачука
|
2.80
2.85
2.90
|
27.05 13:00
|
Химик Дзержинск
|
...
|
Зенит-2
|
4.20
3.55
1.73
|
27.05 13:15
|
Surfers Paradise Apollo
|
...
|
Мэджик Юнайтед
|
|
27.05 13:45
|
Саутс Юнайтед
|
...
|
Вирджиния Юнайтед
|
|
27.05 18:00
|
Волна Нижегородская область
|
...
|
Динамо СПб
|
|
27.05 20:00
|
СВ Инсбрук
|
...
|
Халл Сити
|
|
27.05 20:00
|
Зальцбургер
|
...
|
Саальфельден
|
|
27.05 20:00
|
Ботев Враца
|
...
|
Этыр Велико-Тырново
|
1.70
3.75
5.10
|
27.05 20:30
|
Вёргль
|
...
|
Райхенау
|
|
27.05 20:30
|
Университатя Крайова
|
...
|
Ботошани
|
2.07
3.05
3.85
|
27.05 20:45
|
Тюрк Гюджю Фридберг
|
...
|
Бавария Альценау
|
|
27.05 21:00
|
РВ Вальдорф
|
...
|
Баунаталь
|
|
27.05 21:00
|
ДАК
|
...
|
Тренчин
|
1.98
3.65
3.40
|
28.05 08:00
|
Динамо Владивосток
|
...
|
Саранск
|
|
28.05 08:00
|
Сахалин
|
...
|
Квант
|