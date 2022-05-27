Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав стал обладателем Кубка Дании

Опытный бразильский нападающий «Митьюлланда» Вагнер Лав, известный болельщикам по игре за московский ЦСКА, стал обладателем Кубка Дании.

Футболисты «Митьюланна» в решающем матче в серии послематчевых пенальти обыграли клуб «Оденсе» и выиграли национальный кубок. 37-летний бразилец не попал в заявку своей команды на финал, но зато весь матч провёл экс-игрок «Рубина» Андерс Дрейер. Бывший полузащитник казанского клуба провёл на поле все 120 минут и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

Напомним, что в этом сезоне Вагнер Лав провёл в датском чемпионате девять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.