«Хайдук» впервые за девять лет завоевал Кубок Хорватии

«Хайдук» из Сплита стал обладателем Кубка Хорватии 2021/22.

В финале розыгрыша «морские асы» оказались сильнее «Риеки», одержав победу со счетом 3:1.

Форвард «Риеки» Йосип Дрмич открыл счет на 13-й минуте встречи, но Ферру сравнял уже на 24-й минуте игры. Последний мяч в первом тайме забил Дарио Мелняк, позволив «Хайдуку» выйти вперед. Окончательный счет на 56-й минуте установил все тот же Мелняк, оформив дубль.

Этот трофей стал седьмым для «гайдуков» за все время существования данного турнира, предыдущий раз «Хайдук» выигрывал Кубок Хорватии в сезоне 2012/13. Рекорд принадлежит «Динамо» Загреб — 16 побед.