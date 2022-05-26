«Хайдук» впервые за девять лет завоевал Кубок Хорватии

«Хайдук» из Сплита стал обладателем Кубка Хорватии 2021/22.
В финале розыгрыша «морские асы» оказались сильнее «Риеки», одержав победу со счетом 3:1.
Форвард «Риеки» Йосип Дрмич открыл счет на 13-й минуте встречи, но Ферру сравнял уже на 24-й минуте игры. Последний мяч в первом тайме забил Дарио Мелняк, позволив «Хайдуку» выйти вперед. Окончательный счет на 56-й минуте установил все тот же Мелняк, оформив дубль.
Этот трофей стал седьмым для «гайдуков» за все время существования данного турнира, предыдущий раз «Хайдук» выигрывал Кубок Хорватии в сезоне 2012/13. Рекорд принадлежит «Динамо» Загреб — 16 побед.
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