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Станкович привёл «Црвену Звезду» к дублю в Сербии

26 Мая 2022 • 23:36 Комментировать

Вслед за чемпионатом Сербии «Црвена Звезда» выиграла и Кубок страны, переиграв в финале турнира принципиальных конкурентов из «Партизана». Два мяча в составе «Црвены Звезды» забил Александер Катай, лучший бомбардир клуба. «Партизан» ответил только лишь голом Урошевича.  

Это безусловный успех для команды, которой руководит Деян Станкович. Недавно он продлил свой контракт с клубом. Интересно, что этот успех пришел синхронно с триумфом Жозе Моуринью, который привел «Рому» к победе в Лиге конференций. Ранее они вместе добивались успехов в миланском «Интере» - Моуринью в качестве тренера, а Станкович тогда еще в качестве игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Партизан Црвена Звезда
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