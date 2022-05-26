Станкович привёл «Црвену Звезду» к дублю в Сербии

Вслед за чемпионатом Сербии «Црвена Звезда» выиграла и Кубок страны, переиграв в финале турнира принципиальных конкурентов из «Партизана». Два мяча в составе «Црвены Звезды» забил Александер Катай, лучший бомбардир клуба. «Партизан» ответил только лишь голом Урошевича.

Это безусловный успех для команды, которой руководит Деян Станкович. Недавно он продлил свой контракт с клубом. Интересно, что этот успех пришел синхронно с триумфом Жозе Моуринью, который привел «Рому» к победе в Лиге конференций. Ранее они вместе добивались успехов в миланском «Интере» - Моуринью в качестве тренера, а Станкович тогда еще в качестве игрока.