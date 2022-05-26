Тевес отказался от возобновления карьеры: «Не хочу вставать рано утром и бегать»

Известный экс-нападающий Карлос Тевес рассказал, как отказался от предложения возобновить футбольную карьеру.

«Мне предлагали возобновить карьеру, но я отказался, – приводит слова Тевеса Mirror. – Теперь я встаю поздно, и я не хочу даже думать о необходимости выходить на пробежку ранним утром.

Иногда я играю в футбол в своём районе, но я не хожу в спортзал и больше не занимаюсь ничем таким. Я слишком много ем и пью, ни в чём себе не отказываю. Я продолжаю немного следить за собой, но теперь у меня три-четыре килограмма лишнего веса. Не могу представить своё возвращение к тренировкам. Раньше я вставал в шесть утра и приходил на тренировки первым, но сейчас у меня нет на это сил», – рассказал 38-летний аргентинец.