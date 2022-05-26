Тевес отказался от возобновления карьеры: «Не хочу вставать рано утром и бегать»

Известный экс-нападающий Карлос Тевес рассказал, как отказался от предложения возобновить футбольную карьеру.
«Мне предлагали возобновить карьеру, но я отказался, – приводит слова Тевеса Mirror. – Теперь я встаю поздно, и я не хочу даже думать о необходимости выходить на пробежку ранним утром.
Иногда я играю в футбол в своём районе, но я не хожу в спортзал и больше не занимаюсь ничем таким. Я слишком много ем и пью, ни в чём себе не отказываю. Я продолжаю немного следить за собой, но теперь у меня три-четыре килограмма лишнего веса. Не могу представить своё возвращение к тренировкам. Раньше я вставал в шесть утра и приходил на тренировки первым, но сейчас у меня нет на это сил», – рассказал 38-летний аргентинец.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Карлслунде
|
1:2
|
Ванлоесе
|
|
окончен
|
Далум
|
1:0
|
Несбю
|
3.50
3.75
1.90
|
окончен
|
Дорнбрайте Любек
|
6:2
|
Фризия
|
|
окончен
|
ИФ Люсенг
|
1:0
|
ВСК Орхус
|
|
окончен
|
Фрем
|
1:4
|
Роскильде КФУМ
|
|
окончен
|
Силькеборг КФУМ
|
1:1
|
Роскильде КФУМ
|
|
окончен
|
Херлев
|
1:1
|
Слагелсе
|
4.70
3.60
1.70
|
окончен
|
Мехтершайм
|
0:3
|
Айнтрахт Трир
|
|
окончен
|
Карбах
|
0:4
|
Герта Визбах
|
|
окончен
|
Сваровски Тироль
|
1:2
|
Рапид Вена
|
|
окончен
|
Табор Сежана
|
3:1
|
Триглав Крань
|
2.35
3.10
3.05
|
окончен
|
Корона Кельце
|
3:0
|
Одра Ополе
|
1.95
3.35
3.70
|
Идет 74 минута
|
Мамер
|
1:1
|
Хостерт
|
|
26.05 21:00
|
Лапи
|
...
|
Дрита
|
|
Идет 14 минута
|
Арка Гдыня
|
0:0
|
Хробры
|
1.78
3.70
4.20
|
26.05 21:45
|
Ла-Фиорита
|
...
|
Тре Пенне
|
|
27.05 05:00
|
Атлас
|
...
|
Пачука
|
2.85
2.95
2.60
|
27.05 13:00
|
Химик Дзержинск
|
...
|
Зенит-2
|
|
27.05 13:15
|
Surfers Paradise Apollo
|
...
|
Мэджик Юнайтед
|
|
27.05 13:45
|
Саутс Юнайтед
|
...
|
Вирджиния Юнайтед
|
|
27.05 18:00
|
Волна Нижегородская область
|
...
|
Динамо СПб
|
|
27.05 20:00
|
СВ Инсбрук
|
...
|
Халл Сити
|
|
27.05 20:00
|
Зальцбургер
|
...
|
Саальфельден
|
|
27.05 20:00
|
Ботев Враца
|
...
|
Этыр Велико-Тырново
|
|
27.05 20:30
|
Вёргль
|
...
|
Райхенау
|
|
27.05 20:30
|
Университатя Крайова
|
...
|
Ботошани
|
2.07
3.05
3.85
|
27.05 20:45
|
Тюрк Гюджю Фридберг
|
...
|
Бавария Альценау
|
|
27.05 21:00
|
РВ Вальдорф
|
...
|
Баунаталь
|
|
27.05 21:00
|
ДАК
|
...
|
Тренчин
|
1.98
3.65
3.40