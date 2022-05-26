«Каталония - Ямайка... 6:0» - Делофеу и компания разгромили в товарищеском матче земляков Боба Марли

Неофициальная сборная Каталонии проводит по несколько матчей за год, и очередную игру подопечные Жерара Лопеса провели вчера против сборной Ямайки. Встреча прошла в Жироне в присутствии шести тысяч зрителей.

Делофеу и компания (а в составе каталонцев выступали и футболисты «Барселоны», в том числе Оскар Мингеса, Ферран Ютгла и Рики Пуч) камня на камне не оставили на земляках Боба Марли, причем унизили их еще сильнее, чем аргентинцы в приснопамятном 1998 году, забив не пять, а шесть безответных голов.

Три из них забил Жерар Делофеу, еще по одному записали на свой счет Марк Бартра, Хави Пуадо и Ютгла.