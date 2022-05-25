Российский гонщик во время футбольного матча разбил очки главе «Формулы-1»

Известный российский пилот Даниил Квят во время благотворительного матча разбил очки руководителю «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Инцидент произошёл во время традиционного благотворительного футбольного матча, в котором играли команды из действующих и бывших пилотов, а также из бывших футболистов. В одном из эпизодов Квят вышел на рандеву с Доменикали, который защищал ворота. В итоге всё закончилось тем, что главе «Формулы-1» разбили очки.

Напомним, что Даниил Квят выступал в «королевских гонках» с 2014 по 2020 год. В прошлом сезоне российский гонщик был резервным пилотом в команде «Альпин».