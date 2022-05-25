Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Российский гонщик во время футбольного матча разбил очки главе «Формулы-1»

25 Мая 2022 • 11:54 Комментировать (1)

Известный российский пилот Даниил Квят во время благотворительного матча разбил очки руководителю «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Инцидент произошёл во время традиционного благотворительного футбольного матча, в котором играли команды из действующих и бывших пилотов, а также из бывших футболистов. В одном из эпизодов Квят вышел на рандеву с Доменикали, который защищал ворота. В итоге всё закончилось тем, что главе «Формулы-1» разбили очки.

Напомним, что Даниил Квят выступал в «королевских гонках» с 2014 по 2020 год. В прошлом сезоне российский гонщик был резервным пилотом в команде «Альпин».

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Даниил Квят Формула-1
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.05  16:30 Эрзин Беледиеспор ... 76 Игдыр Беледиеспор
25.05  17:00 Кавезе ... Sant'Agata
25.05  17:00 Ачиреале ... Lamezia Terme
25.05  17:00 Bitonto ... Citta di Fasano
25.05  17:00 Трастевере ... Вастезе
25.05  17:00 Francavilla1 ... Ночерина
25.05  17:00 Лентиджоне ... Корреджезе
25.05  18:00 Железничар Панчево ... Раднички 1923
25.05  18:30 Эрзурумспор ... Истанбулспор 2.23 3.55 2.80
25.05  18:45 Рух Хожув ... Радуния Стезика
25.05  19:00 Равенна ... Athletic Carpi
25.05  19:30 Каан-Маринборн ... Падерборн-2
25.05  19:30 Аниф ... Вальс Грюнау
25.05  20:00 ИМТ Нови Белград ... Нови Пазар
25.05  20:30 Алеманния Вальдальгесхайм ... Дуденхофен
25.05  20:30 Сент-Йоханн ... Швац
25.05  20:30 SV Preussen 09 Reinfeld ... Вайхе-2 Фленсбург
25.05  21:00 SpVgg Sterkrade-Nord ... ТУРУ Дюссельдорф
25.05  21:00 Деффлен ... Энгерс
25.05  21:00 Дендер ... Дессель
25.05  21:00 Кнокке ... Льеж
25.05  21:00 Эюпспор ... Бандырмаспор 2.30 3.30 2.85
25.05  21:30 Вигры Сувалки ... Мотор Люблин 2.60 3.10 2.60
25.05  21:45 Tolentino ... Самбенедеттезе
25.05  21:45 Пеннаросса ... Тре Фьори
26.05  00:00 Уотерхауз ... Баямон
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Мая
11:54 · Другое
Российский гонщик во время футбольного матча разбил очки главе «Формулы-1» 1
10:15 · Другое
Тренер кипрского «Ариса» рассказал, как фанаты праздновали выход клуба в еврокубки
22 Мая
17:23 · Другое
Радикалы из хорватского «Хайдука» перекрыли трассу и вступили в стычки с полицией после проигранного матча
21 Мая
21:30 · Другое
В Греции во время матча «Панатинаикос» - ПАОК в голову тренеру гостей кинули пивную бутылку, а матч был прерван
06:14 · Другое
Президент «Брюгге» отправил весь клуб на Ибицу после победы в чемпионате
06:05 · Другое
Гассе стал тренером сборной Кот-д'Ивуара
05:02 · Другое
В «Мариборе» задумались о срочном расширении стадиона, распродав билеты на главный матч сезона за 4 дня
20 Мая
23:34 · Другое
Голкипер «Чикаго» Слонина предпочёл США Польше
19 Мая
00:58 · Другое
Овермарс приглашает ван Боммеля стать тренером «Антверпена»
18 Мая
23:42 · Другое
Зимбабвийское дерби закончилось побоищем и прерванным чемпионатом
16 Мая
09:16 · Другое
Загребское «Динамо» в пятый раз кряду выиграло чемпионат Хорватии
03:06 · Другое
«Эстегляль» вернул себе титул чемпиона Ирана после 9-летнего отсутствия
02:48 · Другое
«Левски» выиграл Кубок Болгарии у злейшего врага
15 Мая
23:15 · Другое
«Брюгге» выиграл свой 18-й титул в чемпионате Бельгии
14 Мая
05:59 · Другое
Болгарский игрок нарочно свалился с носилок во время матча, чтобы затянуть время
Все новости
Рекомендуем