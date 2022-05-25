Тренер кипрского «Ариса» рассказал, как фанаты праздновали выход клуба в еврокубки

Белорусский наставник «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал журналистам о том, как болельщики кипрской команды праздновали выход своих любимцев в еврокубки.

Шпилевский сказал, что кипрский клуб за последние годы сделал очень большой шаг вперёд в своём развитии, так что долгожданный выход в еврокубки не стал неожиданностью. Тренер отметил, что его поразило то, как болельщики «Ариса» праздновали это событие. Белорусский специалист заявил, что фанаты перекрывали улицы, пели, запускали фейерверки и даже прорвались в ресторан к команде для того, чтобы поблагодарить игроков и тренеров.

Напомним, что «Арис» по итогам сезона занял четвёртую строчку в чемпионате Кипра, так что клуб обеспечил себе путёвку в Лигу конференций.