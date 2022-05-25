Тренер кипрского «Ариса» рассказал, как фанаты праздновали выход клуба в еврокубки

Белорусский наставник «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал журналистам о том, как болельщики кипрской команды праздновали выход своих любимцев в еврокубки.
Шпилевский сказал, что кипрский клуб за последние годы сделал очень большой шаг вперёд в своём развитии, так что долгожданный выход в еврокубки не стал неожиданностью. Тренер отметил, что его поразило то, как болельщики «Ариса» праздновали это событие. Белорусский специалист заявил, что фанаты перекрывали улицы, пели, запускали фейерверки и даже прорвались в ресторан к команде для того, чтобы поблагодарить игроков и тренеров.
Напомним, что «Арис» по итогам сезона занял четвёртую строчку в чемпионате Кипра, так что клуб обеспечил себе путёвку в Лигу конференций.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
25.05 16:30
|
Эрзин Беледиеспор
|
...
|
76 Игдыр Беледиеспор
|
|
25.05 17:00
|
Кавезе
|
...
|
Sant'Agata
|
|
25.05 17:00
|
Ачиреале
|
...
|
Lamezia Terme
|
|
25.05 17:00
|
Bitonto
|
...
|
Citta di Fasano
|
|
25.05 17:00
|
Трастевере
|
...
|
Вастезе
|
|
25.05 17:00
|
Francavilla1
|
...
|
Ночерина
|
|
25.05 17:00
|
Лентиджоне
|
...
|
Корреджезе
|
|
25.05 18:00
|
Железничар Панчево
|
...
|
Раднички 1923
|
|
25.05 18:30
|
Эрзурумспор
|
...
|
Истанбулспор
|
2.23
3.55
2.80
|
25.05 18:45
|
Рух Хожув
|
...
|
Радуния Стезика
|
|
25.05 19:00
|
Равенна
|
...
|
Athletic Carpi
|
|
25.05 19:30
|
Каан-Маринборн
|
...
|
Падерборн-2
|
|
25.05 19:30
|
Аниф
|
...
|
Вальс Грюнау
|
|
25.05 20:00
|
ИМТ Нови Белград
|
...
|
Нови Пазар
|
|
25.05 20:30
|
Алеманния Вальдальгесхайм
|
...
|
Дуденхофен
|
|
25.05 20:30
|
Сент-Йоханн
|
...
|
Швац
|
|
25.05 20:30
|
SV Preussen 09 Reinfeld
|
...
|
Вайхе-2 Фленсбург
|
|
25.05 21:00
|
SpVgg Sterkrade-Nord
|
...
|
ТУРУ Дюссельдорф
|
|
25.05 21:00
|
Деффлен
|
...
|
Энгерс
|
|
25.05 21:00
|
Дендер
|
...
|
Дессель
|
|
25.05 21:00
|
Кнокке
|
...
|
Льеж
|
|
25.05 21:00
|
Эюпспор
|
...
|
Бандырмаспор
|
2.30
3.30
2.85
|
25.05 21:30
|
Вигры Сувалки
|
...
|
Мотор Люблин
|
2.60
3.10
2.60
|
25.05 21:45
|
Tolentino
|
...
|
Самбенедеттезе
|
|
25.05 21:45
|
Пеннаросса
|
...
|
Тре Фьори
|
|
26.05 00:00
|
Уотерхауз
|
...
|
Баямон
|