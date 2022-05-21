Президент «Брюгге» отправил весь клуб на Ибицу после победы в чемпионате

Мы уже сообщали о том, что бельгийский «Брюгге» стал чемпионом своей страны в 18-й раз в своей истории, при этом в третий раз кряду, чего с клубом не случалось с конца 70-х годов прошлого века.

Этот повод был сочтен достаточным президентом клуба Бартом Верхаэге, который решил одарить команду туром на Ибицу. И не только футболистов - а весь без исключения рабочий состав клуба, от уборщицы и массажистов до поваров и физиотерапевтов. И теперь все они весело плещутся в теплых водах Средиземного моря - каникулы у людей наступили чуть пораньше!

Пожелаем всем таких руководителей и подарков от них!