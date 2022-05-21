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Гассе стал тренером сборной Кот-д'Ивуара

21 Мая 2022 • 06:05 Комментировать

У сборной Кот-д'Ивуара - новый тренер, им стал специалист из Франции Жан-Луи Гассе. Информация о контракте с ним появилась на официальном сайте Федерации футбола этой африканской страны.

Ранее 68-летний специалист трудился помощником Лорана Блана, в бытность того тренером французской сборной. В клубной карьере Гасси были такие клубы, как «Монпелье», «Бордо» и «Сент-Этьен».

В предстоящем чемпионате мира сборная Кот-д'Ивуара не сыграет, но в ближайшее время ей предстоят две игры в рамках африканской Лиги Наций. Это будет игра с Замбией третьего июня, а затем матч с Лесото девятого июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Жан-Луи Гассе сборная Кот-д'Ивуара
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