Гассе стал тренером сборной Кот-д'Ивуара

У сборной Кот-д'Ивуара - новый тренер, им стал специалист из Франции Жан-Луи Гассе. Информация о контракте с ним появилась на официальном сайте Федерации футбола этой африканской страны.

Ранее 68-летний специалист трудился помощником Лорана Блана, в бытность того тренером французской сборной. В клубной карьере Гасси были такие клубы, как «Монпелье», «Бордо» и «Сент-Этьен».

В предстоящем чемпионате мира сборная Кот-д'Ивуара не сыграет, но в ближайшее время ей предстоят две игры в рамках африканской Лиги Наций. Это будет игра с Замбией третьего июня, а затем матч с Лесото девятого июня.