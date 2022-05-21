В «Мариборе» задумались о срочном расширении стадиона, распродав билеты на главный матч сезона за 4 дня

Чемпионат Словении не отнесешь к самым престижным и топовым в Европе, но свои страсти кипят и там. Представляющий главный после Любляны город в стране клуб «Марибор» из одноименного местечка уже три года не выигрывал титул - а это для него большая пауза! Кстати, Марибор как раз что очень даже должен быть памятен российским футбольным болельщикам со стажем - в 2009 там было побольнее, чем приснопамятная «аргентина-ямайка».

И вот сейчас «Марибор», опережая на одно очко главного конкурента, сойдется в последнем туре именно с ним - с клубом «Копер». Поступили в продажу билеты по количеству мест на стадионе (4500) - и были распроданы за четыре дня. И сейчас в руководстве «Марибора» поняли - откладывать расширение стадиона уже невозможно. Ближайшие планы - увеличить его вместимость до восьми тысяч зрителей.