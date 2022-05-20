Голкипер «Чикаго» Слонина предпочёл США Польше

Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина пообещал США, что выберет эту страну для выступления на международных соревнованиях.

18-летний Слонина выбирал между США, где он родился, и Польшей, страной, где родились его родители. Вратарь уже выступал за США на уровнях U-15 и U-20.

Менеджер сборной Польши Чеслав Михневич подарил Слонине футболку сборной Польши в день недавнего матча «Файр» на Открытом кубке США, а позже он вызвал его в состав сборной на матчи Лиги наций УЕФА, которые Польша проведет против Бельгии, Нидерландов и Уэльса в июне. Но Слонина решил представлять США.

«Эта страна дала мне и моей семье все возможности, о которых я мог просить. Она подталкивала меня и поддерживала меня в радости и горе. Я понимаю привилегию носить значок, и единственный раз, когда я опускаю голову, это целуя его», — написал Слонина в социальных сетях.

США проведёт два товарищеских матча против Марокко и Уругвая 1 и 5 июня соответственно. В рамках Лиги наций КОНКАКАФ американцев ждёт противостояние против Гренады (11 июня) и Сальвадора (15 июня).