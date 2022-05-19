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Овермарс приглашает ван Боммеля стать тренером «Антверпена»

19 Мая 2022 • 00:58 Комментировать

Бельгийский «Антверпен» становится пристанищем для «отверженных» - недавно клуб решил сотрудничать с оскандалившимся Марком Овермарсом, после чего от «Антверпена» отвернулись четыре спонсора.

А теперь новый спортивный директор клуба Овермарс приглашает Марка ван Боммеля, который остаётся без работы после увольнения из немецкого «Вольфсбурга» в начале сезона. Как сообщает Het Nieuwsblad, речь идет о двухлетнем контракте сроком до 2024 года. Если ван Боммель согласится, то станет тренером Раджи Наингголана и компании.

«Антверпен» выпал из числа лидеров бельгийского футбола, но в 2020 году команда взяла Кубок Бельгии, последний на данный момент трофей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Марк Ван Боммель Марк Овермарс Антверпен
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