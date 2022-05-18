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Зимбабвийское дерби закончилось побоищем и прерванным чемпионатом

18 Мая 2022 • 23:42 Комментировать

Вам это может показаться смешным, но дерби африканской страны Зимбабве считается одним из самых принципиальных на африканском континенте - наряду с дерби Египта и Южной Африки. Не стал исключением и очередной поединок между клубами «Дайнамоз» и «Хайландерс» из Булавайо, закончившийся с минимальным преимуществом в пользу «Хайландерс», идущих в турнирной таблице лишь на двенадцатом месте («Дайнамоз» - вторые).

После этого на стадионе в Булавайо начались беспорядки со вторжением публики на поле, многочисленными побоищами и прерванным на какое-то время чемпионатом. Все у них в Африке не так!  

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Зимбабве Дайнамоз Хайландерс
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