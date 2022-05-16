«Левски» выиграл Кубок Болгарии у злейшего врага

Софийский клуб «Левски» взял реванш за неудачу в чемпионате Болгарии, где команда заняла только пятое место. В финале Кубка Болгарии «Левски» оказался сильнее земляков из ЦСКА, которые являются самым принципиальным конкурентом для «синих». Матч завершился с минимальным преимуществом для подопечных Станимира Стойлова.

Обладателем Кубка своей страны «Левски» стал уже в 27-й раз - это рекорд для болгарского футбола. Но любопытно, что до нынешнего сезона «Левски» не брал сей трофей целых пятнадцать лет. Давно не было и чемпионского титула - в последний раз это счастье выпало болельщикам «народной команды» в далеком 2009 году.