Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

«Левски» выиграл Кубок Болгарии у злейшего врага

16 Мая 2022 • 02:48 Комментировать

Софийский клуб «Левски» взял реванш за неудачу в чемпионате Болгарии, где команда заняла только пятое место. В финале Кубка Болгарии «Левски» оказался сильнее земляков из ЦСКА, которые являются самым принципиальным конкурентом для «синих». Матч завершился с минимальным преимуществом для подопечных Станимира Стойлова.

Обладателем Кубка своей страны «Левски» стал уже в 27-й раз - это рекорд для болгарского футбола. Но любопытно, что до нынешнего сезона «Левски» не брал сей трофей целых пятнадцать лет. Давно не было и чемпионского титула - в последний раз это счастье выпало болельщикам «народной команды» в далеком 2009 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Левски Кубок Болгарии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Акранес 0:3 Акюрейри
окончен Унион Комерсио 3:1 Сантос Ика 1.38 4.50 7.40
окончен Стьярнан 1:0 Валюр
окончен Куско ФК 2:1 Санта Роса Андауайлас
окончен Alfonso Ugarte de Puno 1:0 Депортиво Ллакуабамба
окончен Альянса Универсидад 1:3 Унион Уараль
окончен Спорт Шавелинес Хуниорс 1:0 Молинос Эль-Пирата
окончен Виолет 3:2 Кавальер
16.05  00:30 Mazorqueros FC ... Дуранго
Идет 63 минута Атлас 1:0 Чивас Гвадалахара 1.97 3.45 3.65
16.05  03:00 Аркахаи ... Уотерхауз
16.05  04:00 Вальтер Ферретти ... Дирианхен
16.05  04:05 Тигрес ... Крус Асуль 1.63 3.70 5.40
16.05  13:00 Чертаново ... Балтика-БФУ
16.05  15:00 Енисей-2 ... Ленинградец
16.05  15:30 Хекимоглу Трабзон ... Байбурт ИОИ
16.05  16:00 Бодрумспор ... Сивас Беледьеспор
16.05  19:00 Болгария (до 19 лет) (жен) ... Украина (до 19 лет) (жен)
16.05  19:00 Норвегия (до 19 лет) (жен) ... Австрия (до 19 лет) (жен)
16.05  20:00 Каракабей Беледие Спор ... Isparta 32 Spor
16.05  20:00 Амедспор ... Тарсус
16.05  22:15 КР Рейкьявик ... Кеблавик 1.41 4.90 6.40
16.05  22:15 Лейкнир Рейкьявик ... Фрам 2.06 3.60 3.25
16.05  22:15 Викингур Рейкьявик ... Брейдаблик 2.65 3.95 2.28
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
03:06 · Другое
«Эстегляль» вернул себе титул чемпиона Ирана после 9-летнего отсутствия
02:48 · Другое
«Левски» выиграл Кубок Болгарии у злейшего врага
15 Мая
23:15 · Другое
«Брюгге» выиграл свой 18-й титул в чемпионате Бельгии
14 Мая
05:59 · Другое
Болгарский игрок нарочно свалился с носилок во время матча, чтобы затянуть время
05:33 · Другое
Бельгию на Евровидении представляет вратарь из второй лиги, игравший в команде Компани
00:29 · Испания. Сегунда
Хаби Алонсо может стать главным тренером европейского клуба
00:15 · Другое
«Црвена Звезда» вышла в финал Кубка Сербии после победы в полуфинале со счётом 8:0
13 Мая
08:29 · Другое
Очоа всё ещё мечтает сыграть за «Реал» 1
12 Мая
23:48 · Другое
Шевченко дал понять, что подумывал о том, чтобы вступить в ряды ВСУ 1
12:32 · Другое
Биджиев: «Чистые 60 минут не повысят привлекательность футбола, пауз в игре избежать не получится» эксклюзив
11 Мая
17:59 · Другое
Шок в афинском дерби - болельщик АЕКа упал с трибуны
15:58 · Другое
Президент УЕФА заявил, что его не устраивают нынешние правила футбола 2
09:49 · Другое
Хамес: «Посмотрим, кто снова захочет мою левую ногу»
06:17 · Другое
Болгарский голкипер продлил свой контракт и в 46 лет стал самым возрастным игроком в Европе
04 Мая
08:27 · Другое
Бьелса может возглавить мексиканский клуб
Все новости
Рекомендуем