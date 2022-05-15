«Брюгге» выиграл свой 18-й титул в чемпионате Бельгии

Определился чемпион Бельгии нынешнего сезона - им стал «Брюгге», славно пошумевший в последние годы на европейской арене. Для «Брюгге» это был уже восемнадцатый титул в истории выступлений в чемпионате своей страны. Больше лишь у «Андерлехта», который выигрывал чемпионат целых 34 раза.

Также стоит отметить то, что «Брюгге» выигрывает чемпионский титул в своей стране уже в третий раз кряду. Столь продолжительная серия побед в родном чемпионате была в истории «Брюгге» лишь один раз - в период с 1976 по 1978 год. Тогда же, в 1978 году, клуб добился и высшего успеха в истории выступлений в европейских кубков - сыграл в финале Кубка чемпионов, но проиграл «Ливерпулю».