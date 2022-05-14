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Бельгию на Евровидении представляет вратарь из второй лиги, игравший в команде Компани

14 Мая 2022 • 05:33 Комментировать

Жереми Макьесе 2000 года рождения представляет свою страну на традиционно проходящем в мае конкурсе песни - Евровидении. Он выиграл внутренний бельгийский конкурс the Voice. получив право выступить на всеевропейском форуме.

Но мало кто знает, что не так давно Макьесе, исполняющий в конкурсе песню Miss You, параллельно защищал ворота бельгийского клуба «Эксельсиор Витрон», выступающего во второй по значимости бельгийской лиге. Свой контракт с командой он подписал в прошлом году. А ранее, на уровне детского футбола, он успел поиграть за «Брюссель» - клуб, в котором когда-то начинал карьеру знаменитый Венсан Компани.
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Евро-Футбол.Ру,
Жереми Макьесе
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