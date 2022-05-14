«Црвена Звезда» вышла в финал Кубка Сербии после победы в полуфинале со счётом 8:0

В финале Кубка Сербии без сюрпризов - в матче, который состоится 26 мая, между собой сойдутся два главных клуба страны, «Партизан» и «Црвена Звезда». Это стало известным после того, как «Црвена Звезда» разгромила в полуфинале Кубка «Нови Пазар» со счетом 8:0, даже несмотря на отсутствие лучшего бомбардира Александра Катая, который забил тридцать голов в текущем сезоне.

«Црвена Звезда» побеждала в Кубке Югославии/Союзной республики Югославии/Сербии в общей сложности 25 раз, в последний раз - в прошлом сезоне. У «Партизана» - шестнадцать побед в общей сложности в национальном Кубке, в первый раз это случилось в 1947 году, а в последний - в 2019 году.