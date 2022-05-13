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Очоа всё ещё мечтает сыграть за «Реал»

13 Мая 2022 • 08:29 Комментировать (1)

Мексиканский голкипер клуба «Америка» Гильермо Очоа рассказал журналистам о своих целях на ближайшее время.

Опытный вратарь заявил, что он планирует подарить очередное чемпионство болельщикам «Америки», а затем хочет сделать что-нибудь историческое с мексиканской сборной на чемпионате мира в Катаре. Очоа отметил, что всё ещё мечтает поиграть в мадридском «Реале», ведь он ещё не настолько стар для этого и пока на пенсию не собирается.

Напомним, что 36-летний Гильермо Очоа в этом сезоне провёл в мексиканском чемпионате 18 матчей, в девяти из которых отыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гильермо Очоа Америка
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