Очоа всё ещё мечтает сыграть за «Реал»

Мексиканский голкипер клуба «Америка» Гильермо Очоа рассказал журналистам о своих целях на ближайшее время.
Опытный вратарь заявил, что он планирует подарить очередное чемпионство болельщикам «Америки», а затем хочет сделать что-нибудь историческое с мексиканской сборной на чемпионате мира в Катаре. Очоа отметил, что всё ещё мечтает поиграть в мадридском «Реале», ведь он ещё не настолько стар для этого и пока на пенсию не собирается.
Напомним, что 36-летний Гильермо Очоа в этом сезоне провёл в мексиканском чемпионате 18 матчей, в девяти из которых отыграл на ноль.
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