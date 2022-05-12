Шевченко дал понять, что подумывал о том, чтобы вступить в ряды ВСУ

Бывший наставник украинской сборной по футболу Андрей Шевченко дал понять, что подумывал о вступлении в ряды вооруженных сил Украины ввиду происходящих в этой стране событий.
Впрочем, на это Шевченко не решился - как пояснил он сам, его известность является более весомым капиталом, позволяющим надеяться на разрешение противоречий путем переговоров.
- Много раз думал о том, чтобы пойти воевать, но наверное, это все-таки было бы не лучшим решением. Лучше всего пытаться использовать свои связи, разговаривать и договариваться, помогать благотворительностью, беженцам, чем я и занимаюсь в последнее время, - цитирует Шевченко Ladbible TV.
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