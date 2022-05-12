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Биджиев: «Чистые 60 минут не повысят привлекательность футбола, пауз в игре избежать не получится» эксклюзив

12 Мая 2022 • 12:32 Комментировать

Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможное введение в футболе чистого игрового времени.

- Как отношусь к идее внести изменения в правила футбола и ввести чистые 60 минут матча вместо стандартных 90 минут? Статистика на этот счёт давно ведётся, и чистое время всё равно получается приблизительно 60 минут, то на то и выходит. Возьмите любую распечатку – и увидите. Не думаю, что такое нововведение повлияет на динамику матча или ещё на что-то. Пауз в игре никак избежать не получится – нарушения, замены, празднования голов и так далее. Поэтому чистое время не повысит привлекательность футбола.

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