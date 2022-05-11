Шок в афинском дерби - болельщик АЕКа упал с трибуны

В минувшее воскресенье в Афинах состоялось дерби, АЕК принимал «Панатинаикос», и встреча завершилась нулевым результатом. Собравшиеся на стадионе фанаты обеих команд, как всегда, очень старались организовать приличествующее такому матчу звуковое сопровождение, однако в какой-то момент случился шокирующий инцидент - болельщик АЕКа сорвался с трибуны и упал с достаточно большой высоты. Официальной информации по поводу его состояния до сих пор нет, несмотря на то, что прошли уже три дня.
«Панатинаикос» идет на третьем месте в турнирной таблице греческого чемпионата, АЕК идет пятым.
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