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Шок в афинском дерби - болельщик АЕКа упал с трибуны

11 Мая 2022 • 17:59 Комментировать

В минувшее воскресенье в Афинах состоялось дерби, АЕК принимал «Панатинаикос», и встреча завершилась нулевым результатом. Собравшиеся на стадионе фанаты обеих команд, как всегда, очень старались организовать приличествующее такому матчу звуковое сопровождение, однако в какой-то момент случился шокирующий инцидент - болельщик АЕКа сорвался с трибуны и упал с достаточно большой высоты. Официальной информации по поводу его состояния до сих пор нет, несмотря на то, что прошли уже три дня.

«Панатинаикос» идет на третьем месте в турнирной таблице греческого чемпионата, АЕК идет пятым.

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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос АЕК Афины
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