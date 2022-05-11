Президент УЕФА заявил, что его не устраивают нынешние правила футбола

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что его не устраивают правило офсайда и он не понимает, как сейчас судится игра рукой в штрафной площади.

«Тот факт, что может VAR проверяет офсайд с точностью до миллиметра, является проблемой. Если у вас большие ноги или нос, вы можете получить штраф», - заявил Чеферин.

У него также возникли вопросы по современной трактовке наказаний за игру рукой в штрафной площади.

«Фигу сказал мне недавно, что если бы он играл в эти дни и не знал, что делать с мячом, он бы бил по рукам защитника», - отметил президент УЕФА.