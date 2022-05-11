Хамес: «Посмотрим, кто снова захочет мою левую ногу»

Полузащитник катарского «Аль-Райяна» Хамес Родригес прокомментировал свои планы по возвращению в европейский футбол.

«Трансферное окно скоро откроется, посмотрим. Возвращение в элитный футбол – серьёзная возможность. Посмотрим, кто снова захочет мою левую ногу», — приводит слова Хамеса журналист Пипе Сиерра.

Хамес переехал в Катар в сентябре 2021 года из «Эвертона» за восемь млн евро. Его контракт с «Аль-Райяном» рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний колумбиец провёл за клуб 14 матчей, в которых забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.