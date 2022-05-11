Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Болгарский голкипер продлил свой контракт и в 46 лет стал самым возрастным игроком в Европе

11 Мая 2022 • 06:17 Комментировать

Про то, что вратари являются футбольными долгожителями, известно повсеместно, их карьера нередко длится до 40 лет, а пример Джанлуиджи Буффона показывает, что играть можно и в 44, хотя и с ним случаются досадные ляпы.

Однако самым возрастным голкипером в Европе является вовсе не Буффон, а болгарский вратарь Георги Петков, который на днях продлил свой контракт с софийской «Славией», в которой выступает с 2012 года.

Вешать перчатки на гвоздь Петков, который начал карьеру в детской команде «Хебара» в далеком 1983 году, пока что не намерен. Любопытно, что всю свою карьеру Петков провел на родине, за исключением одного сезона в кипрском «Эносисе».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Славия София Георги Петков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.05  08:00 СКА-2 Хабаровск ... Динамо Брянск
11.05  12:00 Динамо Владивосток ... Родина Москва
11.05  12:00 Сэмфорд Рейнджерс ... Норт Стар
11.05  13:00 Строгино ... Авангард Курск
11.05  13:00 Пересвет Домодедово ... Сокол
11.05  14:00 Звезда Санкт-Петербург ... Динамо-2 Москва
11.05  15:00 Енисей-2 ... Красава
11.05  15:30 Тверь ... Шинник
11.05  16:00 Кайрат Москва ... Волна Нижегородская область
11.05  17:00 Салют ... Химки-2
11.05  18:00 Саранск ... Рязань
11.05  19:00 Ленинградец ... Муром
11.05  19:30 Дуденхофен ... Айнтрахт Трир
11.05  19:40 Хапоэль Ришон-ле-Цион ... Хапоэль Кфар-Шалем
11.05  20:00 Шпелле Венгаус ... Германия Эгесторф
11.05  20:00 Берсенбрюк ... Гёттинген
11.05  20:00 Альтенгольц ... Юнион Ноймюнстер
11.05  20:00 Ольденбург-2 ... Рамлинген-Эхлерсхаузен
11.05  20:00 Хислингер ... ФТ Брауншвейг
11.05  20:00 Дорнбрайте Любек ... Вайхе-2 Фленсбург
11.05  20:00 Blau-Weiss Lohne ... Арминия Ганновер
11.05  20:00 Киккерс Эмден ... Лупо-Мартини
11.05  20:30 Фризия ... Luebeck II
11.05  20:30 Интер Киль ... Айхеде
11.05  20:30 Меербуш ... Клефе
11.05  21:00 Вестманнаэйяр ... КР Рейкьявик 4.10 3.60 1.82
11.05  21:00 Дендер ... Льеж
11.05  21:00 Кнокке ... Дессель
11.05  21:45 Сент-Джонстон ... Абердин 3.55 2.85 2.30
11.05  21:45 Сент-Миррен ... Ливингстон 2.49 3.05 2.95
11.05  21:45 Ла-Фиорита ... FC Fiorentino
11.05  21:45 Виртус ... Пеннаросса
11.05  21:45 Тре Пенне ... SP Libertas1
11.05  21:45 Тре Фьори ... Фаэтано
11.05  22:15 Акюрейри ... Хабнарфьордюр 2.14 3.40 3.25
11.05  22:15 Брейдаблик ... Стьярнан 1.60 4.30 4.80
11.05  22:15 Валюр ... Акранес 1.51 4.60 5.20
11.05  23:00 Реал Эстели ... Вальтер Ферретти
11.05  23:00 Алебрихес-2 Оахака ... Aguacateros CDU
12.05  03:00 Атлетико Сан-Луис ... Пачука 3.25 3.15 2.25
12.05  04:00 Реал Эстели ... Вальтер Ферретти
12.05  05:00 Дирианхен ... Манагуа
12.05  05:05 Пуэбла ... Америка Мехико
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Мая
06:17 · Другое
Болгарский голкипер продлил свой контракт и в 46 лет стал самым возрастным игроком в Европе
04 Мая
08:27 · Другое
Бьелса может возглавить мексиканский клуб
02 Мая
00:28 · Другое
«Ред Булл Зальцбург» выиграл Кубок Австрии
30 Апреля
20:07 · Другое
Маттеус предложил использовать в VAR-комнате бывших футболистов
28 Апреля
16:16 · Другое
Уткин отреагировал шуткой на «смерть» Райолы
13:36 · Другое
Экс-игрок «Спартака» и «Сочи» Попов вернулся на родину
27 Апреля
13:32 · Другое
«Мы любим сумасшедших»: Агуэро считает, что Балотелли нужно играть за сборную Аргентины
26 Апреля
19:42 · Другое
Хамес хочет покинуть катарский «Эр-Райан» и вернуться в Европу
25 Апреля
00:12 · Другое
Рой Кин может вернуться к тренерской работе
24 Апреля
20:48 · Другое
«Зальцбург» досрочно оформил чемпионство в Австрии
00:16 · Другое
Футболка Марадоны образца 1986 года может стать самой дорогой в истории футбола
23 Апреля
23:11 · Россия. Премьер-лига
«Базель» проведет благотворительный матч с киевским «Динамо», за швейцарцев выступает российский форвард Чалов
21:56 · Другое
Бывшего лидера норвежской сборной могут посадить в тюрьму за неуплату налогов
15:51 · Другое
Раньери не спешит завершать тренерскую карьеру 1
11:24 · Другое
Хорватский клуб не собирается разрывать контракт с российским игроком
Все новости
Рекомендуем