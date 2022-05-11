Болгарский голкипер продлил свой контракт и в 46 лет стал самым возрастным игроком в Европе

Про то, что вратари являются футбольными долгожителями, известно повсеместно, их карьера нередко длится до 40 лет, а пример Джанлуиджи Буффона показывает, что играть можно и в 44, хотя и с ним случаются досадные ляпы.

Однако самым возрастным голкипером в Европе является вовсе не Буффон, а болгарский вратарь Георги Петков, который на днях продлил свой контракт с софийской «Славией», в которой выступает с 2012 года.

Вешать перчатки на гвоздь Петков, который начал карьеру в детской команде «Хебара» в далеком 1983 году, пока что не намерен. Любопытно, что всю свою карьеру Петков провел на родине, за исключением одного сезона в кипрском «Эносисе».