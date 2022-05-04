Бьелса может возглавить мексиканский клуб

Известный аргентинский специалист Марсело Бьелса может в ближайшее время возглавить мексиканскую команду, а именно «Гвадалахару».

Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, опытный аргентинский наставник может стать новым главным тренером мексиканского клуба. 66-летний специалист уже получил предложение, но пока взял время на раздумья. Напомним, что последним местом работы Бьелсы был английский «Лидс», из которого аргентинский тренер был уволен в феврале этого года.

Стоит отметить, что Марсело Бьелса также работал в «Лацио», «Эспаньоле», «Марселе», «Атлетике» из Бильбао и других командах.