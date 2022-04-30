Маттеус предложил использовать в VAR-комнате бывших футболистов

Легендарный Лотар Маттеус знает, как помочь арбитрам в спорных ситуациях - по его мнению, лучше всего будет привлекать бывших футболистов для разбора некоторых моментов, связанных с VAR.

То есть они смогли бы находиться прямо в комнате и давать какие--то подсказки судьям, сталкивающимся с трудноразрешимой ситуацией во время той или иной футбольной игры.

- Этот опыт нужен нам, его надо использовать. Но вряд ли такое можно внедрить уже в текущем сезоне. А в следующем - вполне реально. Для этого надо работать всем вместе над этой идеей летом. И тогда это станет возможным, - заявил Маттеус в интервью немецкой версии Sky Sports.