Маттеус предложил использовать в VAR-комнате бывших футболистов

Легендарный Лотар Маттеус знает, как помочь арбитрам в спорных ситуациях - по его мнению, лучше всего будет привлекать бывших футболистов для разбора некоторых моментов, связанных с VAR.
То есть они смогли бы находиться прямо в комнате и давать какие--то подсказки судьям, сталкивающимся с трудноразрешимой ситуацией во время той или иной футбольной игры.
- Этот опыт нужен нам, его надо использовать. Но вряд ли такое можно внедрить уже в текущем сезоне. А в следующем - вполне реально. Для этого надо работать всем вместе над этой идеей летом. И тогда это станет возможным, - заявил Маттеус в интервью немецкой версии Sky Sports.
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Футбол онлайн
|
окончен
|
BW Schwalbe Tuendern
|
1:3
|
Ротенбургер
|
|
окончен
|
Факел-2
|
2:1
|
Квант
|
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окончен
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Арсенал-2 Тула
|
0:1
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Коломна
|
|
окончен
|
Знамя Труда
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0:1
|
Балтика-БФУ
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окончен
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Зенит Пенза
|
1:0
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Знамя Ногинск
|
2.00
3.80
3.15
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окончен
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Вайхе-2 Фленсбург
|
3:1
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SV Preussen 09 Reinfeld
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окончен
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Ванлоесе
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0:0
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Роскильде КФУМ
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окончен
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Далум
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1:2
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Фрем
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4.70
4.15
1.60
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окончен
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Звезда Санкт-Петербург
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2:0
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Енисей-2
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окончен
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Фленсбург
|
2:1
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Pansdorf
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окончен
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Бордесхольм
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2:1
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Айхеде
|
4.30
4.90
1.55
|
окончен
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ВСК Орхус
|
2:0
|
Роскильде КФУМ
|
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окончен
|
Черчиль Бразерз
|
1:1
|
Гокулам
|
|
окончен
|
Ньендорф
|
1:0
|
Кюрслак-Нойенгамм
|
|
окончен
|
Ворматия
|
4:1
|
Кобленц
|
|
окончен
|
Динамо СПб
|
2:4
|
Волна Нижегородская область
|
|
окончен
|
TSV Kronshagen
|
0:2
|
Юнион Ноймюнстер
|
|
окончен
|
Альтенгольц
|
1:0
|
Luebeck II
|
|
окончен
|
Несбю
|
3:1
|
ИФ Люсенг
|
|
окончен
|
Тюрк Гюджю Фридберг
|
4:0
|
Ханау
|
|
окончен
|
Край
|
2:0
|
ФСВ Дуйсбург
|
|
окончен
|
Рот-Вайсс Хадамар
|
3:2
|
Айнтрахт Штадталлендорф
|
|
окончен
|
Ян Хишфельд
|
5:0
|
Нидервенигерн
|
|
окончен
|
Фельберт
|
2:1
|
Кроненберг
|
|
окончен
|
Кайрат Москва
|
2:1
|
Локомотив-Казанка
|
|
окончен
|
Олимп Долгопрудный-2
|
1:0
|
Зенит-2
|
|
окончен
|
Родина Москва
|
2:0
|
Рязань
|
|
окончен
|
Ленинградец
|
0:1
|
Шинник
|
2.80
2.95
2.60
|
окончен
|
Тверь
|
0:0
|
Муром
|
|
окончен
|
Торпедо Владимир
|
3:1
|
Луки-Энергия
|
1.85
3.50
3.85
|
окончен
|
Ваккер-2 Инсбрук
|
2:2
|
SV Fuegen
|
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окончен
|
Слагелсе
|
3:0
|
Херлев
|
1.65
4.15
4.40
|
окончен
|
МТВ Гифхорн
|
3:0
|
ТБ Упхузен
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окончен
|
Safa1
|
3:1
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Sporting Beirut
|
|
окончен
|
Валлетта
|
2:3
|
Моста
|
2.00
3.30
3.60
|
окончен
|
Bulawayo City FC
|
0:1
|
Булавайо Чифс
|
|
окончен
|
Херенталс
|
1:0
|
Платинум
|
|
окончен
|
Нгези Платинум
|
0:1
|
Хараре Сити
|
|
окончен
|
Ва-Ва
|
1:2
|
Динамос
|
|
окончен
|
Блэк Ринос
|
3:2
|
Tenax CS FC
|
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окончен
|
Аль-Хикма
|
0:2
|
Аль-Неджмех
|
3.60
3.30
2.00
|
окончен
|
Аль-Акха Аль-Ахли
|
2:0
|
Триполи
|
|
окончен
|
ТУРУ Дюссельдорф
|
3:1
|
Дюссельдорф Вест
|
|
окончен
|
Карбах
|
3:2
|
Деффлен
|
|
окончен
|
Энгерс
|
5:3
|
Герта Визбах
|
|
окончен
|
DJK Teutonia St. Toenis
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2:2
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SpVgg Sterkrade-Nord
|
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30.04 16:30
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Сальмрор
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...
|
Эльверсберг-2
|
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окончен
|
Бошольт
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3:0
|
Шённебек
|
|
окончен
|
Эппельборн
|
2:1
|
Хассия
|
|
окончен
|
Ягерсбург
|
4:2
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Кайзерслаутерн-2
|
|
окончен
|
Падерборн-2
|
0:0
|
Вестафалия Ринерн
|
|
окончен
|
Балликлэр Комрейдс
|
2:1
|
Дандела
|
|
окончен
|
Лафголл
|
12:1
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Аннаг Юнайтед
|
|
окончен
|
Зеекирхен
|
1:2
|
Бишофсхофен
|
|
окончен
|
Рамлинген-Эхлерсхаузен
|
0:3
|
Киккерс Эмден
|
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30.04 17:00
|
Айсбахталер
|
...
|
Рёхлинг
|
|
окончен
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АФК Ньюри Сити
|
5:1
|
Dergview FC
|
|
окончен
|
Queen's University
|
2:3
|
Ардс
|
|
окончен
|
Грёдиг
|
2:0
|
Вальс Грюнау
|
|
окончен
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Саальфельден
|
3:1
|
Кюхль
|
|
окончен
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Инститьют
|
2:1
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Кнокбреда
|
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окончен
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Харлэнд и Вульф Велдерс
|
2:2
|
Баллинамаллард Юнайтед
|
|
окончен
|
Зальцбургер
|
3:1
|
Аниф
|
|
окончен
|
ФТ Брауншвейг
|
1:1
|
Ольденбург-2
|
|
окончен
|
Калуга
|
1:0
|
Сатурн
|
|
окончен
|
Сент-Йоханн
|
1:1
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Хоэнемс
|
|
окончен
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Eckernfoerder SV
|
3:3
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Ольденбург-2
|
|
окончен
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Брегенз
|
0:0
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Лаутерах
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окончен
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Ливингстон
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1:0
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Хиберниан
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2.70
3.05
2.80
|
окончен
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Абердин
|
1:0
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Данди
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1.62
3.70
6.00
|
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Сент-Джонстон
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Сент-Миррен
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Фрейзербург
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Бонниригг Роуз
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Сан-Жуан-Вер
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Монталегре
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|
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|
Спортинг-2 Л
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1:2
|
Оливейра Ошпитал
|
|
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|
Pevidem SC
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1:1
|
Санжоаненсе
|
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окончен
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Млада Болеслав
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1:0
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Ческе-Будеевице
|
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|
Слован Либерец
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0:2
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Сигма Оломоуц
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Флориана
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0:0
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Хамрун Спартанс
|
2.40
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Гильден
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5:2
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Мохаммедан
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НИРОКА
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Бари
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Зюйдтироль
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2.50
3.10
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Вольфенбюттель
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Саранск
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1:1
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Динамо Владивосток
|
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Швац
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4:0
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Admira Dornbirn
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СВ Инсбрук
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Сваровски Тироль-2
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Вольфурт
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2:2
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Аустрия-2 Лустенау
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Rotenberg
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Егг
|
|
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Эммельсхаузен
|
2:2
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Шпайер
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30.04 18:30
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Гёттинген
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Диткирхен
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Нойхоф
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Хальтерн
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1:1
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Виктория Клархольц
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Торренсе
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3:0
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Витория-2 Гимарайнш
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30.04 19:00
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...
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Унион Неттеталь
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Alverca
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2:1
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2:3
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Бальцан
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30.04 23:00
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Молинос Эль-Пирата
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Fluminense PI
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01.05 00:00
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