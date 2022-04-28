Уткин отреагировал шуткой на «смерть» Райолы

Известный футбольный журналист Василий Уткин отреагировал шуткой на сообщение о смерти агента Мино Райолы.

«Нет! Райола пока не умер. Я его понимаю, потому что при известии о смерти сразу вспомнил старый еврейский анекдот: - Рабинович, какие у тебя часы! Классика?! Откуда? - Да, это папины. Перед самой смертью… Продал. Райола жив как минимум до того, пока не будет продан Холанд. Никак иначе. Держись, Мино», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Сообщение о смерти Райолы появились сегодня. Однако, вскоре были опровергнуты сразу несколькими источниками.