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Экс-игрок «Спартака» и «Сочи» Попов вернулся на родину

28 Апреля 2022 • 13:36 Комментировать

Болгарский полузащитник Ивелин Попов, известный болельщикам по выступлениям за московский «Спартак» и «Сочи», вернулся на родину.

34-летний болгарский футболист официально заключил соглашение с клубом «Левски» из Софии, где Ивелин в своё время начинал профессиональную карьеру. Как сообщает пресс-служба болгарской команды, Попов перешёл в «Левски» на правах свободного агента и подписал с клубом двухлетнее соглашение.

Напомним, что в этом сезоне Ивелин Попов провёл в РПЛ в составе «Сочи» 19 матчей, в которых забил четыре гола и сделала четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Левски Ивелин Попов
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