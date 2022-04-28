Экс-игрок «Спартака» и «Сочи» Попов вернулся на родину

Болгарский полузащитник Ивелин Попов, известный болельщикам по выступлениям за московский «Спартак» и «Сочи», вернулся на родину.
34-летний болгарский футболист официально заключил соглашение с клубом «Левски» из Софии, где Ивелин в своё время начинал профессиональную карьеру. Как сообщает пресс-служба болгарской команды, Попов перешёл в «Левски» на правах свободного агента и подписал с клубом двухлетнее соглашение.
Напомним, что в этом сезоне Ивелин Попов провёл в РПЛ в составе «Сочи» 19 матчей, в которых забил четыре гола и сделала четыре ассиста.
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