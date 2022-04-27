«Мы любим сумасшедших»: Агуэро считает, что Балотелли нужно играть за сборную Аргентины

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что итальянцу Марио Балотелли нужно было выступать за сборную Аргентины.
Известный аргентинский экс-футболист заявил, что у него на родине любят сумасшедших футболистов, как Марио. Агуэро отметил, что Балотелли в своё время нужно было выбирать не сборную Италии, а Аргентину, где он достиг бы больших успехов.
Напомним, что Марио Балотелли сейчас выступает в клубе «Адана Демирспор». Форвард в этом сезоне провёл в турецкой лиге 28 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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