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«Мы любим сумасшедших»: Агуэро считает, что Балотелли нужно играть за сборную Аргентины

27 Апреля 2022 • 13:32 Комментировать

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро считает, что итальянцу Марио Балотелли нужно было выступать за сборную Аргентины.

Известный аргентинский экс-футболист заявил, что у него на родине любят сумасшедших футболистов, как Марио. Агуэро отметил, что Балотелли в своё время нужно было выбирать не сборную Италии, а Аргентину, где он достиг бы больших успехов.

Напомним, что Марио Балотелли сейчас выступает в клубе «Адана Демирспор». Форвард в этом сезоне провёл в турецкой лиге 28 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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